شكرا لقرائتكم خبر عن محتفية بالفائزين.. إطلاق الدورة الـ 11 لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ رعى الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء؛ احتفال الجائزة بإطلاق الدورة الحادية عشرة تحت عنوان "الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية"، وكذلك بتكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية لعام 2023.

جاء ذلك بحضور الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود عضو مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية، والأمير عبد الله بن فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمهتمين بالعمل الاجتماعي.

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جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير سعود بن فهد بن عبد الله كلمةً؛ أكد خلالها أن احتفال الجائزة سنويًا بتكريم المتميزين في العمل الاجتماعي، يُعد من أجمل المناسبات المنتظرة بشغف في كل عام.

ووصف سموه؛ الفائزين المكرمين بأنهم قد سخروا أنفسهم ووظَّفوا مهاراتهم وقدراتهم لحب الخير وخدمة المجتمع والمساهمة بكل ما يستطيعوا، ليجعلوا من حياة أفراده ذات معنى، ويُعرّفوا العالم أجمع بمعنى الإنسانية الراقية والوطنية الحقيقية.

واختتم كلمته؛ بتهنئة الفائزين بالجوائز الاجتماعية، وشكرهم على ما قدموه من عطاء، سائلًا الله - عز وجل- أن يرحم صيته بنت عبد العزيز وأن يحسن مثواها على ما بذلته من أعمال خيّرة، وما تركته من أثرٍ طيب.

الجوائز الاجتماعية

بعدها شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن الجوائز الاجتماعية وتشمل (المواطنة المسؤولة، أم الجود، تنسيق، تحفيز) ودورها في تحفيز وتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه في المجتمع.

وألقى الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث كلمةً نوه فيها بدور الجائزة ومبادراتها ولقاءتها في تأكيد الولاء للوطن ولولاة الأمر ومساهمتها في تحقيق رؤيته والمحافظة على مكتسباته ومقدراته، وتعزيز قيم المجتمع السعودي الإنسانية وقوة تلاحم أفراده.

وأشار الدكتور المغلوث، إلى أن إطلاق الجائزة لدورتها الحادية عشرة بعنوان "الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية"، يهدف إلى تحفيز الجهات على تفعيل الشراكات المجتمعية التي من شأنها أن تخلق تكاملاً فيما بينها، وتحقق أهداف الوطن وتطلعاته.

تكريم عدد من الفائزين

وأشاد "المغلوث" بما تمتلكه جائزة الأميرة صيته بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، ومن خلال مبادراتها وجوائزها المتنوعة، من حس إنساني، واستشعار لدورها الوطني في تقديم ما يستحقه أبناء ومؤسسات الوطن المتميزين اجتماعيًا من تكريم وتقدير وتحفيز.

وكرّم الأمير سعود بن فهد بن عبد الله والأمير عبد الله بن فيصل بن خالد، بمعيّة الدكتور فهد المغلوث، الفائزين بالجوائز الاجتماعية، ضمن مبادرة نوابغ المستقبل الفائزة بجائزة تحفيز.

جائزة أم الجود

الفائزون بجائزة أم الجود هم الأستاذ ناصر العثمان في مجال التوعية بالمسؤولية المجتمعية، والدكتور عبدالعزيز العثمان في مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية، والدكتورة أفنان الغامدي في مجال التوعية بالثقافة العامة، والمهندس راكان العنزي الفائز في مجال التوعية بالتعليم.

كما فاز بجائزة تنسيق وهما جمعية سمح للخدمات الطبية، وجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان، بالإضافة لعدد من الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة.