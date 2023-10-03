وتأتي المبادرة بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وبشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو وشراكة علمية مع جامعتي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، لمواكبة متطلبات الرؤية في الارتقاء بجودة حياة شريحة مهمة من المجتمع, وبما يحقق أن تكون منطقة مكة المكرمة ضمن أهم المناطق العالمية الصديقة لذوي الإعاقة.
وتُعد مبادرة "همم" مشروعاً وطنياً اجتماعياً يساعد القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي لمواكبة احتياجات شريحة ذوي الإعاقة على اختلاف متطلباتهم، وتتضمن المبادرة معايير علمية محكمة لتصنيف البيئات المؤهلة للتنافس على لقب أفضل البيئات الصديقة لذوي الإعاقة بالمنطقة، وقد خضعت الجهات المشاركة في المبادرة لبرامج تدريبية متخصصة تساعد بيئات العمل على تحسين ملاءمتها لهذه الشريحة.
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية أمير مكة.. محافظ جدة يكرّم الفائزين في مبادرة همم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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