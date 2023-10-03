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اعتماد عالمي لطويق

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حصلت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، على اعتماد عالمي جديد لتقديم الاختبارات والشهادات المهنية والاحترافية بمقر الأكاديمية، وذلك بالشراكة مع منظمة Pearson Vue، التي تعمل مع عديد من المؤسسات والمنظمات حول العالم لتوفير البنية التحتية التقنية لتنفيذ الاختبارات والحصول على الشهادات الاحترافية في مختلف مجالات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.

يأتي ذلك ضمن مساعي الأكاديمية المستمرة في تحقيق مستهدفات رؤية 2023 عبر دعم الاحتياج المطلوب في الوظائف التقنية بأفضل الكوادر الوطنية من خلال عقد شراكات عالمية تنقل الخبرات باستخدام أفضل المنهجيات والممارسات؛ لتمكينهم وتأهيلهم في مواكبة متطلبات وظائف سوق العمل بقطاعاته المختلفة وتطوير حلول تقنية إبداعية ومبتكرة تعزز نمو مشاريع الجهات الرائدة والشركات الناشئة.

يذكر أن أكاديمية طويق أسهمت في تخريج أكثر من 9.500 متدرب ومتدربة في 10 مجالات تدريبية وأكثر من 60 شراكة عالمية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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