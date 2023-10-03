انت الان تتابع شرطة بريطانيا تكافح حريقًا كبيرًا في أكسفورد.. وفيديو لكرة لهب تضيء السماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 9:43 مساءً

قالت الشرطة البريطانية مساء الاثنين إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد. وفي التفاصيل، أظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة. وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة إكس، تويتر سابقًا، "يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير"، مضيفًا "لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ ما زالت موجودة في مكان الحادث".

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