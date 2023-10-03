"الإبراهيم" يبحث مع الأمين التنفيذي للدول الناطقة بالبرتغالية "cplp" تعزيز التعاون المشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - بحث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أمس مع الأمين التنفيذي لمجتمع الدول الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP) زكرياس دا كوستا تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وجمهورية البرتغال، وآخر التطورات ذات الاهتمام.

ويأتي الاجتماع على هامش ترؤس اجتماع الدورة السادسة للجنة السعودية-البرتغالية المشتركة المنعقدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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