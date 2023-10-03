شكرا لقرائتكم خبر عن "أكاديمية طويق" تحصل على اعتماد عالمي لتقديم الاختبارات والشهادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، على اعتماد عالمي جديد لتقديم الاختبارات والشهادات المهنية والاحترافية بمقر الأكاديمية.

جاء ذلك بالشراكة مع منظمة Pearson Vue، التي تعمل مع العديد من المؤسسات والمنظمات حول العالم، لتوفير البنية التحتية التقنية لتنفيذ الاختبارات والحصول على الشهادات الاحترافية في مختلف مجالات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.

يأتي ذلك ضمن مساعي الأكاديمية المستمرة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر دعم الاحتياج المطلوب في الوظائف التقنية بأفضل الكوادر الوطنية، من خلال عقد شراكات عالمية تنقل الخبرات باستخدام أفضل المنهجيات والممارسات، لتمكينهم وتأهيلهم في مواكبة متطلبات وظائف سوق العمل بقطاعاته المختلفة.

إلى جانب تطوير حلول تقنية إبداعية ومبتكرة تعزز نمو مشاريع الجهات الرائدة والشركات الناشئة.

300 شهادة احترافية معتمدة

وفي ضوء ذلك جاء اعتماد مركز اختبارات الشهادات المهنية والاحترافية في أكاديمية طويق، بأكثر من 300 شهادة احترافية معتمدة، كفرصة للمهتمين بالحصول على شهادات لتطوير وصقل مهاراتهم في مجالات التقنية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وإدارة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من كبرى الشركات مثل: Apple، Microsoft، IBM، CompTIA، cisco، aws، Alibaba، Dell، PMI، certnexus وغيرها من الجهات.

ويمكن للمتدربين حجز اختبار الشهادة الاحترافية عبر هذا الرابط.

تخريج 9500 متدرب

وأسهمت أكاديمية طويق في تخريج أكثر من 9،500 متدرب ومتدربة في 10 مجالات تدريبية وأكثر من 60 شراكة عالمية.

وتعمل الأكاديمية دوريًا مع عدة جهات من مختلف القطاعات للإسهام في توظيف خريجي معسكرات وبرامج طويق في شواغر وظيفية بمختلف المجالات التقنية والرقمية، بهدف تمكينهم بالمهارات اللازمة، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.