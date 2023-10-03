شكرا لقرائتكم تركي الفيصل يمازح مراسل روسيا اليوم: شجابك عندنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - مازح الأمير تركي الفيصل، الزميل محمد الراشد، مراسل قناة روسيا اليوم في السعودية حين سأله عن التعاون الثقافي السعودي الروسي.

وقدم المراسل نفسه إلى الأمير تركي الفيصل في معرض الرياض الدولي للكتاب وبعدما أخبره أنه مراسل روسيا اليوم قال له: “شجابك عندنا”.

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واستطرد الفيصل قائلًا إن السعودية تفتح الباب للتعاون مع الجميع في كافة المجالات الثقافية، مشيرًا إلى أن هذا هو النهج الذي تسير عليه المملكة منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وهو الإرث الذي انتقل إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.