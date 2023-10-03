شكرا لقرائتكم 8 أقسام مفعمة بروح التاريخ عليك زيارتها في المتحف الوطني السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعد المتحف الوطني السعودي في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض وجهة للمحتوى الثقافيٍّ التراثي؛ لما به من معروضات وقطع أثرية تحكي تاريخ وإرث المملكة بوصفها مُلتقًى للحضارات البشرية، وتجسد الاستيطان البشري على أرضها منذ آلاف السنين.

مخزون معرفي وثقافي

ويضم المتحف الوطني السعودي ثمانية أقسام مفعمة بروح التاريخ، تبدأ في قاعة الإنسان والكون، حيث تتعرّف على نشأة الكون والمجموعة الشمسية، والعوامل الطبيعية المؤثرة في تطوره منذ ملايين السنين. وتتيح لك قاعة الممالك العربية القديمة الانغماس في حضارات امتدت من الألف الرابعة قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد، كما تظهر أنماط الحياة الدينية والاجتماعية قبل الإسلام في قاعة العصر الجاهلي، وتتجلى سيرة النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- في قاعة البعثة النبوية، منذ نزول الوحي وحتى هجرته إلى المدينة المنورة، ثم يظهر تاريخ توحيد المملكة في فيلم وثائقي داخل قاعة توحيد المملكة، وتضم قاعة الحج والحرمين الشريفين، جوانب التطور العمراني للحرم المكي والنبوي.

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احتفالات موسمية

وتتيح المتحف التقاط صور لبهجة الاحتفالات في أركان التصوير المخصصة، إذ يستضيف أنشطة تفاعلية موسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية، يمتلئ فيها بهو المتحف بالعروض الفنيّة الحية وسط أجواء مفعمة بفرحة الصغار والكبار.