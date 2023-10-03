شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة النصر المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا هامًا ومثيرًا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي استقلول دوشنبه الطاجكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأول بارك، في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة نادي النصر المقبلة في دوري روشن السعودي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أبها، على ملعب الأول بارك، في السادسة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن الفريق الأول الكروي بنادي الهلال المتصدر بـ20 نقطة، بينما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، في المركز السادس عشر، برصيد 6 نقاط

