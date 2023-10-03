سمراء نجران يتصدر 13 منتجا زراعيا

بدأ مزارعون بمنطقة نجران بنثر بذور البر «السمراء»، الذي يعد من أجود وأفضل وأغلى أنواع البر بالمملكة ويتصدر القائمة من بين الأنواع الأخرى، نظرا لجودته وتميزه وخلوه من أي مواد كيماوية في رحلة زراعية تستمر 6 أشهر منذ حراثة الأرض وذر البذور حتى تتكون السنابل المحملة بالبذور التي تكتسي باللون الأصفر أو الذهبي لتتشكل بعدها لوحة جمالية تتشابك من خلالها سنابل القمح على مستوى واسع من الحقول الزراعية بالقرى وعلى ضفاف وادي نجران من جهتيه امتدادا من الغرب إلى الشرق ليبدأ بعدها موسم الحصاد.

وتبدأ زراعة البر بداية شهر أكتوبر الذي يعد الموعد الأفضل والأنسب لوقت الزراعة وتتراوح الأسعار ما بين 280 و300 ريال للكيس الواحد و120 ريالا للأنواع الأخرى.

أنواع خبز

هذا وكانت سفينة التذوق التابعة لمنظمة «سلو فود» العالمية للأغذية اختارت البر النجراني (السمراء) من ضمن أفضل 13 منتجا بالمملكة، وتعد أشهر الأكلات النجرانية مكونها الرئيسي البر ومن أشهرها (الرقش واللحم ووفد السمن والعسل ووفد السمن والمحض ووفد المرق والحريكة والمرضوفة) والرقش من أفضل وأجود أنواع خبز البر.

عدة مراحل

أوضح المزارع محمد سمحان آل منصور، أن زراعة البر تمر بعدة مراحل بدءاً من حرث الأرض بشكل جيد وتجهيز التربة من خلال تركها فترة كافية للتهوية والتشميس مع إزالة الأعشاب والعوالق الضارة، وبعدها يتم ري الأرض بشكل جيد للمساعدة في ترطيب التربة بما يسهم في الحصول على حبوب قمح جيدة ومتماسكة.

بداية الشتاء

أشار آل منصور إلى أن بداية فصل الشتاء في المنطقة هو موسم زراعة بذور البر الذي يتم حصاده بعد ما يقارب الـ5 أشهر من زراعته عبر طرق الحصاد الحديثة حيث كان الأهالي قديماً يجتمعون عندما يحل موعد حصاد «البر»، للمشاركة في الحصاد مرددين الأناشيد والأهازيج الخاصة بالحصاد التي تتضمن الحمد لله والثناء عليه على نعمة المحصول والإنتاج.