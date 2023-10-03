انت الان تتابع "الشهري" مفقود في مركز "ختبة" بمحافظة المجاردة.. ومناشدات للبحث عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ناشدت أسرة الشاب الثلاثيني سعيد جابر الشهري بمركز ختبة في محافظة المجاردة الجميع والفِرق التطوعية المساهمة في البحث عن ابنهم الذي تغيب عن منزل الأسرة منذ عصر أمس الأول الأحد.

وقال لـ"الخليج 365" أحمد جابر الشهري: يعاني شقيقي اعتلالات نفسية، وخرج من منزلنا في مركز ختبة عصر أمس الأول الأحد دون اصطحاب هاتفه الجوال الذي تركه في المنزل، وعندما تأخر بدأنا البحث مع بعض الأقارب والجيران في مواقع عدة دون الوصول لأي أثر.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية يوم أمس الاثنين مع استمرارنا في البحث المتواصل الذي لم ينجح حتى الآن في العثور عليه. مشيرًا إلى أنه كان يرتدي "تي شيرت" أزرق، وبنطالاً أسود اللون. مبينًا أنه الخليج 365 أن فُقد وعُثر عليه بعد أيام عدة في موقع يبعد قرابة 10 كيلومترات.