شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك.. المملكة تستعرض استراتيجيتها للنقل في المعرض العالمي للطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق م. بدر الدلامي، جناح السعودية في المعرض العالمي للطرق المقام في التشيك.

ويستعرض الجناح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة، بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، واستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في أعمال الطرق، ومنها 18 معدة للمسح والتقييم، والمختبرات المركزية التي يجري من خلالها اختبارات الأبحاث والدراسات البحثية العلمية التي يجري العمل عليها.

أجهزة المحاكاة العلمية

كما تستعرض الهيئة عددًا من أجهزة المحاكاة العلمية المستخدمة في قياس الأبحاث والدراسات العلمية، والخلطات الإسفلتية المطورة، وأهم الفرص الاستثمارية في القطاع، وأهم ممكنات البنية التحتية للطرق.

وتُعد المملكة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وهو الأمر الذي يعزز من مكانتها، كونها مركزًا لوجستيًا عالميًا، من خلال وجود شبكة طرق مترابطة مع جميع المناطق الحيوية، بما يدعم الحركة الاقتصادية واللوجستية.