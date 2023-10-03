شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ديربي الاتحاد والأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في ديربي جدة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة الاتحاد المقبلة



وتقام مباراة الديربي بينناديي الاتحاد والأهلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، في التاسعة مساء الجمعة المقبلة، في قمة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل نادي احادمن وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر بـ20 نقطة، بينما يأتي الأهلي، في المركز السادس، برصيد 16 نقطة.



الاتحاد يقرر الانسحاب من مباراة سباهان الإيراني

وقرر لاعبو اتحاد جدة، الانسحاب من مواجهة سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء اليوم على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء قرار لاعبي الاتحاد والطاقم الفني والإداري بالانسحاب من مباراة سباهان، اعتراضًا على وضع تمثال يحمل أبعادًا سياسية، ليعلن الاتحاد الآسيوي عن إلغاء المباراة وإحالة الأمر للجهات المختصة قبل اتخاذ القرار النهائي.