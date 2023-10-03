شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف موقف مباراة الهلال السعودي وساناجي الإيراني من الإلغاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساناجي الإيراني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام ناساجي الإيراني في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، موقف مباراة الهلال المنتظرة ضد ناساجي الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان.

وأكدت التقارير عدم وجود أي اتجاه لإلغاء مباراة الهلال وناساجي الإيراني، وأن المواجهة ستقام في موعدها.



وترددت الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تزعم بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبلغ بعثة الهلال بالعودة للرياض، بعد إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان.

وكان من المقرر إقامة مباراة اتحاد جدة أمام سباهان في تمام الساعة السابعة مساء أمس الأثنين على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وأبلغت إدارة نادي اتحاد جدة حكم ومراقب المباراة بضرورة إزالة التماثيل والصور الموجودة، في ممر الملعب غير المتعلقة بالرياضة من أجل خوض مواجهة سباهان الإيراني، لكن تم رفض ذلك وغادرت بعثة الفريق الملعب بعد تأجيل بداية المباراة لمدة 30 دقيقة.

