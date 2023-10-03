شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يستقر على تشكيل الهلال لمواجهة ساناجي الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساناجي الإيراني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام ناساجي الإيراني في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ساناجي الإيراني

ومن المتوقع أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق المباراة بالتشكيلة الأتية:



حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – نيمار جونيور

في خط الهجوم: مالكوم – ميتروفيتش – ميشائيل ديلجادو

الدوسري يغيب عن مواجهة الهلال وساناجي الإيراني

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خدمات لاعبه سالم الدوسري عن اللقاء المنتظر لتنفيذ عقوبة الإيقاف بعد طرده في نهائي البطولة الموسم الماضي أمام فريق أوراوا الياباني.