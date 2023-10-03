شكرا لقرائتكم خبر عن في نسخته الخامسة.. معرض الصقور والصيد يستهدف 550 ألف زائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي نسخته الخامسة خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الحاليّ، وحققت النسخ الاربعة السابقة من المعرض نتائج لافتة، أسهمت في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، كونه أكبر معرض من نوعه في العالم.

وتظهر البيانات الإحصائية محافظة المعرض على زيادة النتائج النوعية المحققة في كل نسخة عن النسخة السابقة لها.

وتعد زيادة النتائج ثمرة للتطوير الدائم الذي يستحدثه المعرض على تنظيم دوراته، إذ يستهدف في نسخته الخامسة المرتقبة استضافة أكثر 550 ألف زائر على مدى أيامه العشرة، ممثلًا للتراث والثقافة الوطنية في أبعادها المختلفة.

موروث ثقافي سعودي

ويجمع المعرض كل ما يهتم بموروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية والبحرية والهوايات المرتبطة بها، وكذلك جناح واسع للأسلحة عُرف كأول منصة للأسلحة والذخائر على مستوى المملكة.

ويستهدف المعرض الزوار من جميع شرائح المجتمع، لا سيما الزوار المهتمين بالصقارة والصيد والرحلات والتخييم، ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها من الموروثات الثقافية الرئيسة للمملكة.

تجربة ثقافية وترفيهية فريدة

وتضم فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، متحفًا متخصصًا لتثقيف الجمهور حول تاريخ الصقور، وآخر للفنون والرسم والخط، وعشرات الفعاليات والأجنحة التي تجعل من زيارة الزائر تجربة فريدة، تحمل طابعًا ثقافيًا وترفيهيًا.

وحقق المعرض في النسخ الأربعة السابقة حضورًا كبيرًا، ففي نسخته الأولى عام 2018، بلغ عدد العارضين نحو 150 عارضًا، فيما وصل العدد الكلي للزوار 120 ألف زائر بمعدل 24 ألف زائر يوميًا.

وفي نسخته الثانية عام 2019، ارتفع عدد العارضين إلى 300 عارض، وارتفع العدد الكلي للزوار إلى 350 ألف زائر بمعدل يومي 70 ألف زائر.

وواصل المعرض ارتفاع نتائجه في نسخته الثالثة عام 2021، بعد التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، فارتفع عدد العارضين إلى 350 عارضًا، كما ارتفع العدد الكلي للزوار إلى نصف مليون زائر، ووصلت قيمة مبيعات الأسلحة حتى نهاية العام أكثر من 200 مليون ريال.

وفي نسخته الرابعة 2022، قفز عدد العارضين إلى 400 عارض، وارتفع العدد الكلي للزوار إلى أكثر من 512 ألف زائر، وبلغ عدد العمليات التجارية عبر منصة المعرض أكثر من 75 ألف عملية.