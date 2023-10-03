1.2 مليون ريال على 39 صيادا دون ترخيص

وأوضحت القوات أن غرامة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح والصيد داخل الأماكن المحظورة 5 آلاف ريال، واستخدام الأسلحة النارية 80 ألف ريال. لذلك بلغ إجمالي الغرامات بحق المخالفين نحو 1.2 مليون ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بـ«911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» ببقية مناطق المملكة.
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