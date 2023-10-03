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1.2 مليون ريال على 39 صيادا دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 39 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محميات: الملك عبدالعزيز الملكية والملك سلمان الملكية والملك خالد الملكية والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والأمير الملكية، وكانت بحوزتهم 10 بنادق نارية، و451 ذخيرة نارية، و21 بندقية هوائية، و2758 ذخيرة هوائية، و126 طيرا مصيدا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن غرامة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح والصيد داخل الأماكن المحظورة 5 آلاف ريال، واستخدام الأسلحة النارية 80 ألف ريال. لذلك بلغ إجمالي الغرامات بحق المخالفين نحو 1.2 مليون ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بـ«911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» ببقية مناطق المملكة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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