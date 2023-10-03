انت الان تتابع هل شرب الشاي يقلل خطر الإصابة بمرض السكر؟! الجمعية الأوروبية للسكري تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الشاي الداكن (الأسود- الأحمر) يوميًّا يمكن أن يساعد في الحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وتطوره لدى البالغين.

وأجريت الدراسة من قِبَل باحثين من جامعة أديليد في أستراليا وجامعة جنوب شرق في الصين، وتم تقديم نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري يوم أمس الاثنين.

وخلُصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الداكن يوميًّا يتمتعون بخطر أقل بنسبة 53٪ للإصابة بمقدمات السكري وخطر أقل بنسبة 47٪ للإصابة بالسكري من النوع الثاني، مع مراعاة الدراسة للعوامل المعروفة التي تزيد خطر الإصابة بالسكري، مثل العمر والجنس والعرق ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم وسكر الدم والكولسترول واستهلاك الكحول والتدخين وتاريخ الإصابة بالسكري في العائلة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كما أشارت الدراسة إلى فوائد الشاي الداكن الصحية الأخرى، مثل الحد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، كما توصلت إلى الدراسة إلى أن شرب الشاي الداكن يمكن أن يساهم في تحسين إدارة مستوى السكر في الدم من خلال زيادة إفراز الجلوكوز في البول، وتحسين مقاومة الأنسولين؛ وبالتالي تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم.