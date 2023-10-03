انت الان تتابع هل شرب الشاي يقلل خطر الإصابة بمرض السكر؟! الجمعية الأوروبية للسكري تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
03 أكتوبر 2023, 5:31 صباحاً
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الشاي الداكن (الأسود- الأحمر) يوميًّا يمكن أن يساعد في الحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وتطوره لدى البالغين.
وأجريت الدراسة من قِبَل باحثين من جامعة أديليد في أستراليا وجامعة جنوب شرق في الصين، وتم تقديم نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري يوم أمس الاثنين.
وخلُصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الداكن يوميًّا يتمتعون بخطر أقل بنسبة 53٪ للإصابة بمقدمات السكري وخطر أقل بنسبة 47٪ للإصابة بالسكري من النوع الثاني، مع مراعاة الدراسة للعوامل المعروفة التي تزيد خطر الإصابة بالسكري، مثل العمر والجنس والعرق ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم وسكر الدم والكولسترول واستهلاك الكحول والتدخين وتاريخ الإصابة بالسكري في العائلة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
كما أشارت الدراسة إلى فوائد الشاي الداكن الصحية الأخرى، مثل الحد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، كما توصلت إلى الدراسة إلى أن شرب الشاي الداكن يمكن أن يساهم في تحسين إدارة مستوى السكر في الدم من خلال زيادة إفراز الجلوكوز في البول، وتحسين مقاومة الأنسولين؛ وبالتالي تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم.
وشارك في الدراسة حوالى 2000 شخص من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عامًا، وشملت العينة 436 مشاركًا يعانون من مرض السكري، و352 يعانون من مرض مقدمات مرض السكري؛ بينما كانت لدى 1135 شخصًا مستويات طبيعية من الجلوكوز في الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر هل شرب الشاي يقلل خطر الإصابة بمرض السكر؟! الجمعية الأوروبية للسكري تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.