انت الان تتابع تحذير سعودي للخطوط الجوية الباكستانية بسبب عدم الالتزام بالجداول الزمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 5:35 صباحاً

حذّرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، شركة الخطوط الجوية الباكستانية (PIA)، من تأخير رحلاتها، وعدم الامتثال للجداول الزمنية المحددة لعمليات الهبوط والإقلاع. وذكرت قناة "سما" الباكستانية، أن الهيئة السعودية أبلغت عدة شركات طيران -بما فيها الخطوط الباكستانية- بالملاحظات المتعلقة بعدم التزامها بالجداول الزمنية للرحلات القادمة والمغادرة؛ مما قد يعرضها للعقوبات وفقًا للأنظمة. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تمت مناقشة تراجع عمليات الخطوط الجوية الباكستانية وعدم الامتثال للمواعيد المحددة لمعظم رحلاتها. وأفاد مسؤولون باكستانيون بأنهم بدأوا في مناقشاتٍ لخصخصة الخطوط الجوية الباكستانية؛ بهدف تحسين أدائها وتحسين تصنيفها الدولي.

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