انت الان تتابع تعاملات الثلاثاء.. النفط يتراجع 1% بفعل قوة الدولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تراجعت أسعار النفط واحداً بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، وزيادة عوائد السندات الأمريكية، ومؤشرات متباينة عن المعروض.

وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 92 سنتاً، بما يعادل 1.01 بالمئة، إلى 89.79 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتاً، أو 1.04 بالمئة، إلى 87.90 دولار للبرميل.

وقال محللو "أيه.إن.زد" في مذكرة للعملاء "انخفضت أسعار خام (برنت) إلى (نحو) 90 دولاراً للبرميل مع هيمنة ارتفاع العوائد الأمريكية، وقوة الدولار الأمريكي، على معنويات السوق".

وأضافوا "بينما لا يزال المعروض محدوداً، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني التخزين الباهظ للمخزونات. وقد يؤدي ذلك إلى مزيدٍ من السحب من مخزون النفط".