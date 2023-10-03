انت الان تتابع في المعاملات الفورية.. الذهب يتراجع 0.6% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 5:52 صباحاً

استمرت عمليات بيع الذهب اليوم الثلاثاء، وسُجلت أطولُ سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلًا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولارًا للأوقية؛ وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف. وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولارًا. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.

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