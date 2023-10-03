شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية خفيفة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توافر فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، عوالق ترابية، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد خليص أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد العيص أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد المعظم وتبوك وتيماء أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد حزم الجلاميد وطريف، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد القريات وطبرجل، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد النماص وبلقرن وتنومة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.