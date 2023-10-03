إقبال على شركات التأمين مع تطبيق الرصد الآلي

وتفاوتت أسعار التأمين للمركبات بحسب نوع المركبة وصنعها وموديلها إضافة إلى وجود مشكلة ربط التأمين في الجهاز عقب التجديد مما يؤخر إنهاء المعاملات بالتجديد للمركبات أو عند نقل ملكية المركبة.
مكاتب الخدمات
رصدت «دوت الخليج» وجود للمواطنين والمقيمين في مكاتب الخدمات وشركات التأمين لتجديد التأمين على المركبات، بينما بدأ المرور بداية الإسبوع تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين في جميع المدن والمحافظات.
مخالفة مستقلة
أوضح المرور أن الرصد سيكون لمرة واحدة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة، وسيتم رصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
وبين المرور أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى، وتتراوح قيمتها بين 100 ريال و150 ريالا.
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