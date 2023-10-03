21 خطأ طبيا يوميا

فاقت قضايا الأخطاء المرحلة، المعروضة على الهيئات الصحية والشرعية، القضايا الجديدة، إذ بلغ إجمالي القضايا المرحلة 10.960 قضية بـ59%، مقابل 7698 قضايا أخطاء طبية جديدة بـ41%، في وقت سيطرت منطقة الرياض على القضايا المعروضة على الهيئات الصحية، والقضايا المرحلة والجديدة.

قرارات صادرة

كشف تقرير وزارة الصحة لقضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية والشرعية للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة على الهيئات 18.658 قضية، بواقع21 خطأ طبيا يوميا، منها 10.960 قضاية مرحلة، مقابل 7698 قضية جديدة، وبلغ إجمالي القرارات الصادرة 3246 قرارا صادرا، والقضايا المرحلة للعام التالي 15.402 قضية، وبلغ عدد الهيئات الشرعية 27 هيئة صحية شرعية.

قضايا معروضة

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية، حيث بلغ إجمالي القضايا 5445 قضية بـ29%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 3401 قضية بـ18%، وجدة ثالثا، بإجمالي 2471 قضية بـ13%، وعسير رابعا، بإجمالي 2033 قضية بـ11%، والأحساء خامسا، بإجمالي 965 قضية بـ5%.

الرياض تتصدر

تصدرت الرياض قضايا الأخطاء الطبية الجديدة، حيث بلغ إجمالي القضايا الجديدة 2567 قضية جديدة بـ33%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 1153 قضية جديدة بـ15%، وجدة ثالثا، بإجمالي 764 قضية جديدة بـ10%، وعسير رابعا، بإجمالي 690 قضية جديدة بـ9%، والقصيم خامسا، بإجمالي 517 قضية جديدة بـ7%.

القصيم خامسا

سيطرت الرياض على قضايا الأخطاء الطبية المرحلة، حيث بلغ إجمالي القضايا 2878 قضية مرحلة بـ26%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 2248 قضية مرحلة بـ21%، وجدة ثالثا، بإجمالي 1707 قضايا مرحلة بـ16%، وعسير رابعا، بإجمالي 1343 قضية مرحلة بـ12%، والقصيم خامسا، بإجمالي 945 قضية مرحلة بـ9%.

قضايا وقرارات

27 هيئة صحية شرعية

3246 قرارات صادرة

15 ألف قضايا مرحلة للعام التالي

%59 القضايا المرحلة

%41 القضايا الجديدة

الأكثر قضايا معروضة

الرياض: 29%

الشرقية: 18%

جدة: 13%

عسير: 11%

الأحساء: 5%

الأكثر قضايا جديدة

الرياض: 33%

الشرقية: 15%

جدة: 10%

عسير: 9%

القصيم: 7%

الأكثر قضايا مرحلة

الرياض: 26%

الشرقية: 21%

جدة: 16%

عسير: 12%

القصيم: 9%