تقنيات حديثة وذكاء اصطناعي لإدارة الحشود

انطلقت أعمال المؤتمر العالمي لطب الحشود والطوارئ في المدينة المنورة أول أمس في فندق المريديان ولمدة ثلاثة أيام، حيث يحاضر 20 مشاركا متخصصا في إدارة الحشود والطوارئ عن تجاربهم المحلية والدولية، واستعرضت المملكة تجاربها وريادتها في إدارة الحشود وتحديدا في موسم الحج واستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في المتابعة والرصد.

نموذج جديد

يقدم المؤتمر العالمي لطب الحشود والطوارئ آخر المستجدات في إدارة الحشود والطوارئ من قبل نخبة من الأطباء المتخصصين في المجال من داخل وخارج المملكة، ويناقش المؤتمر المستجيب الأول والخدمات الإسعافية في التجمعات الحاشدة ومهمة الحج 1445، كنموذج جديد لخدمة الحجاج رغم التحديات وقصة نجاح مونديال كأس العالم بقطر، ومفهوم جديد الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.

خبرات وتجارب

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين القطاعات وتطوير المهارات والقدرات وتوفير منصة التواصل الفعال بين المسؤولين، وتعزيز البحث العلمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول.

في حين طرحت المتخصصة بالأمراض المعدية الدكتورة فدوى العوفي ورقتها في المؤتمر العالمي مستشهدة بموسم الحج كجزء من تجمع الحشود، وزيادة حصول مخاطر الأمراض المعدية خلاله، حيث تتمحور الأمراض خلال الموسم بين التهابات الفيروسات الرئوية ومنها الإنفلونزا وكورونا تليها النزلات المعوية والتهابات السحايا وغيرها.

إرشادات صحية

أضافت العوفي أن وزارة الصحة تعمل سنويا على خطة تتعاون فيها مع القطاعات الأخرى مثل وزارة الحج والعمرة والنقل والبيئة ضمن الخطة الموسمية للحج لضمان حج آمن وسلامة الحجاج، حيث تعمل الوزارة على تحديد وترتيب أولويات المخاطر الصحية الرئيسية التي تشكل تهديدا ويمكن أن تحدث فاشيات، كما يتم العمل على الحملات التوعوية والإرشادات الصحية للحجيج بلغات مختلفة قبل وأثناء الحج، مع الحرص على التطعيمات.