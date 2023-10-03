انت الان تتابع كرة نارية تضيء سماء الليل.. شاهد لحظة فجّرت "صاعقةُ برق" خزانَ غاز في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 7:21 صباحاً

شوهدت كرة نارية ضخمة في سماء مقاطعة أكسفورد شاير البريطانية، ليل الاثنين الثلاثاء، مصحوبة بدويّ انفجار، اتضح أنه وقع نتيجة "صاعقة" رعدية. وحسب موقع "الحرة"، فقد تسببت صاعقة رعدية في انفجار خزان غاز ضخم في مصنع لإعادة تدوير مخلفات الطعام، بمقاطعة أوكسفورد شاير الواقعة شمال غرب لندن. وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا "كرة نارية تضيء سماء الليل، بعد الانفجار الذي وقع في المصنع". وقالت الشركة المشغلة للمنشأة في بيان: إن الصاعقة تَسببت في انفجار أحد خزانات الغاز الحيوي الخاصة بها، في حوالى الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى، وأن الموظفين يعملون مع خدمات الطوارئ لتأمين الموقع وتقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار خلال أقرب وقت ممكن. وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي لقطات للحريق، بعد سماع صوت الانفجار الذي وُصف بـ"القوي".

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