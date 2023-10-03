"الجوازات": يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج المملكة إلكترونياً

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن لصاحب العمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم.

وأضافت "الجوازات" رداً على استفسار أحد أصحاب العمل حول إمكانية التجديد لعامل انتهت إجازته وإقامته منتهية وتمديد تأشيرة خروج وعودة له، مشيرة إلى أنه في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل يمكن التجديد لمَن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة "سداد" من خلال منصة "أبشر" أو "مقيم" لصاحب العمل.

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