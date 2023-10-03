ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم محميات دون ترخيص

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 7:29 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفًا لنظام البيئة؛ (9) مواطنين، ومقيمان من الجنسية السورية؛ لارتكابهم مخالفة دخول المحمية دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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