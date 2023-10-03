"الإرشاد الزراعي" يُعرّف بالاحتياطات الواجب اتباعها قبل بدء عملية رش المبيدات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 7:34 صباحاً

أوضح حساب الإرشاد الزراعي، الاحتياطات اللازمة الواجب اتباعها قبل بدء عملية رش المبيدات. ونصح المهندس عبدالرحمن المسند قبل عملية رش المبيدات، بقراءة بطاقة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد لأخذ المحاذير والاحتياطات. وأضاف "المسند" أنه يجب عدم إلقاء عبوات المبيدات الفارغة في البرك وقنوات الري؛ منعًا لتسمم المياه. وتابع في فيديو على حساب الإرشاد الزراعي في "إكس": قبل عملية الرش يُنصح باستبعاد حيوانات المزرعة لوقايتها من أبخرة ورذاذ المبيدات المتطايرة أثناء عملية مكافحة الآفات الموجودة على النباتات.

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