"صحة الرياض" توضح الحقوق الواجبة للمريض في مراكز الرعاية الأولية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 7:45 صباحاً

أكّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن هناك مجموعة من الحقوق للمريض في مراكز الرعاية الأولية. ولفتت "صحة الرياض" إلى أن أبرز هذه الحقوق يتمثل في التحويل إلى المستشفيات المتخصّصة عند الضرورة، وتوفير الأدوية الأساسية. وتابعت في "إنفوجرافيك" على حسابها في منصة "إكس"، أنه لا يسمح بوجود مَن ليست له علاقة في أثناء الكشف الطبي على المريض، مع ضرورة قيام الطبيب المعالج بشرح الحالة الطبية باللغة والطريقة التي يفهمها المريض، وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغة المريض. وأضافت، التعامل باحترام ولباقة من قِبل الطبيب والعاملين بالعيادة من أهم حقوق المريض، بجانب إخباره بالآثار المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة، والتأكّد من اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى في العيادة، ومعرفة أسماء وتخصّصات الفريق الطبي القائم على العلاج وأسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصّصات أو مستشفيات أخرى.

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