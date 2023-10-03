بين 0.2 و17.8 مم.. "الأرصاد" تكشف كميات الأمطار المسجّلة على تبوك والباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 8:00 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار التي سجّلتها المحطات خلال الـ 24 ساعة من يوم الإثنين التاسعة صباحاً حتى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء في كل من تبوك والباحة. وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقتين، سجلت محطتيْن بتبوك، كميات أمطار تراوحت بين 0.2 ملم حتى 0.8 ملم. وفي الباحة، سجّلت محطة المخواة - شدا الأعلى كميات أمطار 17.8 مم.

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