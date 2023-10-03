انت الان تتابع 5.5 مليون زائر ومصلٍ.. صورة رقمية لأبرز خدمات الحرم النبوي في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 8:11 صباحاً

استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقريرها الأسبوعي لأبرز الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال الفترة من ١٤٤٥/٣/١٠هـ إلى ١٤٤٥/٣/١٧هـ. وأوضحت "شؤون الحرمين"، أن إجمالي عدد المصلين والزائرين خلال تلك الفترة بلغ (٥,٥٣٤,٠٨٠) مصليا وزائراً، وعدد المستفيدين من السلام على الرسول -صل الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- بلغ (٤٩٩,١٥١). وبيّنت، عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن عدد المستفيدين من الصلاة في الروضة (رجال) بلغ (١١٧,٤٤٧) مستفيداً، (١١٩,٥٢٦) مستفيداً من الصلاة في الروضة (النساء). وتابعت: "(21764) مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، و( ١١,٧٨٦) مستفيداً من الإرشاد المكاني"، وتوزيع (170,071) وجبة إفطار صائم". وأردفت: "استفاد (٥,٤٦٣) مستفيداً من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(٦٨١٩) مستفيداً من التواصل باللغات، و(11,055) مستفيداً من المكتبات. ووفق إنفوجراف الرئاسة المعلوماتي، استفاد (٣,٦٨٠) مستفيداً من المعارض والمتاحف، ووزعت (٤٢٠,٣٢٠) عبوة ماء زمزم، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل (110.899) مستفيداً، و(٤٩,٤١٠) مستفيدين من توزيع الإهداءات.

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