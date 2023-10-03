شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الثانية عالمياً في نمو عدد السياح خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة إنجازًا في قطاع السياحة؛ إذ حصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.

وأوضحت وزارة السياحة أن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر"، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر المنصرم.

فعاليات السياحة

تأتي هذه النتائج المشرفة كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان آخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و 28 سبتمبر الماضي.

وأفاد وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بأن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم الغير مسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتابعة والاهتمام من قبل سمو ولي العهد - حفظهما الله -.

يذكر أن هذه الإنجازات تعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، حيث يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.