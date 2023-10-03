شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة العجائب" عالم طفولي يثري العقل ويجمع بين التعلم والتسلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطل "مدينة العجائب" خلال معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، ببرامج تعليمية وترفيهية، وتستقبل زائريها بضحكات الأطفال، في أجواء موسيقية مرحة.

وتستقبل المدينة الأطفال ما بين 6 و 12 عامًا ليأخذهم سحر المكان في جولة ممتعة تمتزج فيها التسلية بالتعليم، إذ تقوى عبرها جميع حواسهم الجسدية والحسية، ليتعلموا خلال برامجها المتنوعة العديد من المهارات.

وتتضمن الورش التعليمية للأطفال من السادسة حتى الثامنة ورشة "فنون الطهي" وورشة تقنية "إيقاف الحركة" وورشة "الموسيقى" وورشة "المسرح"، بينما يضاف إليها ورشة "الأزياء" و"كتابة القصص المصورة " واللعب الحسي التعليمي" و"الرسوم المتحركة" للأطفال بين 9 و12عامًا.

ويقدم "عالم العجائب"، فقرة على "خشبة المسرح" مخصصة للأطفال من محبي التمثيل والأداء المسرحي؛ ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها بالمشاركة في المسرحية التفاعلية "أليس في بلاد العجائب"، إضافة إلى عرض مسرحيات مثل "عزوز وجود" و"مكتبة وتن" و"فزعة وحويّر" و"إثراء وتراث" و"القرصان العادل" وغيرها من المسرحيات المعروضة على مدار اليوم.

"عالم العجائب" مليئ بالعديد من الفعاليات الممتعة التي تجذب الأطفال من الأعمار برفقة ذويهم؛ لعيشوا تجربة فريدة تفاعلية مليئة بالفائدة العلمية برفقة الشخصيات الكرتونية التي تشاركهم لحظات المتعة التي لا تنتهي.