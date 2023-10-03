السعودية | تحذير سعودي للخطوط الجوية الباكستانية بسبب عدم الالتزام بالجداول الزمنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، شركة الخطوط الجوية الباكستانية (PIA)، من تأخير رحلاتها، وعدم الامتثال للجداول الزمنية المحددة لعمليات الهبوط والإقلاع.

وذكرت قناة “سما” الباكستانية، أن الهيئة السعودية أبلغت عدة شركات طيران -بما فيها الخطوط الباكستانية- بالملاحظات المتعلقة بعدم التزامها بالجداول الزمنية للرحلات القادمة والمغادرة؛ مما قد يعرضها للعقوبات وفقًا للأنظمة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تمت مناقشة تراجع عمليات الخطوط الجوية الباكستانية وعدم الامتثال للمواعيد المحددة لمعظم رحلاتها.