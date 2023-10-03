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السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم محميات دون ترخيص

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفًا لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، لارتكابهم مخالفة دخول المحمية من دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

 

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال.

 

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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