شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يزاحم أيها علي التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن وجود إهتمام خاص من نادي أبها بالتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن مهمة أبها أن تكون سهلة، لا سيما أن اللاعب يلقي علي إعجاب مسئولي الهلال خلال الفترة القادمة، علي الرغم من القوة الهجومية للزعيم.

الهلال يضم بين صفوفه كلا من كوفاسيتش ومالكوم والثنائي يسير بشكل جيد، ولكن قد لا يمانع مسئولي الزعيم الهلالي رحيل مالكوم في سبيل التعاقد مع ليفاندوفسكي في الصيف القادم.

هذا وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2025 القادم، مما يجعل الفريق الكتالوني يسعون بشكل جادي لتجديد تعاقدهم مع اللاعب، تحسبا لإقتناع اللاعب بالتواجد داخل الدوري السعودي.

موقف اللاعب من الرحيل عن برشلونة

من جانبه، يتمسك ليفاندوسكي بشكل كبير بإستمراره في برشلونة، حيث أكد اللاعب في أكثر من مناسبة أنه سعيد بتواجده داخل البارسا، وأنه قد لا يمانع أن يختم مسيرته الكروية داخل البلوجرانا.