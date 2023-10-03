"المرور السعودي": 4 خطوات لتفادي انفجار إطار المركبة مع ارتفاع درجات الحرارة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 11:21 صباحاً

نصح المرور السعودي بضرورة اتباع عدد من الخطوات لتفادي انفجار إطارات المركبة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح المرور أن التأكد من صلاحية إطارات المركبة يعزز السلامة المرورية. وأضاف في إنفوجرافيك نشره اليوم أن الخطوات تشمل التحقق من مستوى ضغط الهواء، والتأكد من سلامة الإطارات وفحصها دوريًا، وتجنب زيادة حمولة المركبة، والحرص على استخدام الإطارات المناسبة للمركبة.

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