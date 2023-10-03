أمانة نجران تزيل أكثر من 2100 طن نفايات منزلية وتجارية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 11:24 صباحاً

أزالت أمانة نجران، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، خلال خمسة أيام 2198.6 طنًا من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة. وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس منصور همام، أنه جرى تنظيف 1497 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 506971 مترًا طوليًا للطرق، وغسيل 1259 مترًا طوليًا للأرصفة، وكنس يدوي لـ 51067 مترًا طوليًا، ورفع 4981 م3 من النفايات ذات الحجم الكبير، ورفع 176 م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و 284 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3571 مترًا طوليًا من الحشائش، ورفع 19 جثة لحيوانات نافقة، وإزالة 3 مركبات تالفة و10 لوحات إعلانية مخالفة. وأكد المهندس همام مواصلة فرق النظافة بالأمانة أعمالها في نقل النفايات والتخلص منها، وفق الاشتراطات الخاصة، المتوافقة مع خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء المدينة والمنطقة.

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