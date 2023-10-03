انت الان تتابع عروض وفعاليات وشهادات.. "الترفيه" تكشف حصاد التراخيص المُصْدَرة في 30 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 11:45 صباحاً

أصدرت بوابة الترفيه 808 تراخيص خلال شهر سبتمبر؛ ليصل إجمالي التراخيص المُصْدَرة منذ إنشاء البوابة إلى أكثر من 14.200؛ وذلك سعيًا لتطوير القطاع الترفيهي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتفصيلاً، قالت الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه خلال شهر سبتمبر تم إصدار 265 تصريح إقامة عرض ترفيهي، و254 تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، و187 تصريحًا لعروض حية في المطاعم والمقاهي، و26 شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود. وأضافت: "تم إصدار 26 ترخيصًا لمراكز ترفيهية، 21 ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، و19 ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية، و10 شهادات اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية".

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