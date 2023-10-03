انت الان تتابع مفاجآت سريعة.. "المسند": نسبة صحة "توقعات أجواء المملكة طويلة المدى" ضئيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 11:51 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الثلاثاء يشهد دخول نوء الصرفة وهو النجم الرابع والأخير من نجوم سهيل، فيما تبلغ حصة الليل نحو 12:08 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:52 ساعة. وأشار "المسند" إلى أن توقعات الأحوال الجوية طويلة المدى لشهر أو فصل تكون نسبة صحتها وحدوثها ضئيلة فيما يتعلق بمناخ صحراوي كمناخ المملكة. وبيّن، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية، وتطرأ عليه التغيرات والمفاجآت بشكل سريع، بخلاف المواقع التي تطل على المحيطات المؤثرة كغرب أوروبا، أو المناطق الاستوائية، فالتنبؤات فيها أمرها هين وسهل واحتمالية حدوثها مرتفعة، كاحتمالية أن شهر أغسطس حار جداً وجاف وصحو في نجد، والله أعلم.

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