مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تجاري ببانكوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 11:56 صباحاً

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح الثلاثاء، في إطلاق نار في مركز تسوق في بانكوك، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية. وأكد يوتانا سريتانان، مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحافيين حصيلة القتلى والجرحى، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين أنه تم اعتقال المهاجم بعد استسلامه، فيما تقوم الشرطة حاليًا بإخلاء المكان والوضع يهدأ.

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