انت الان تتابع بعروض تجمع التكنولوجيا والابتكار.. جناح المملكة في إكسبو الدوحة 2023 يجذب الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جذب جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو الدوحة 2023م للبستنة؛ أنظار كبار الشخصيات من قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم، خلال الافتتاح الرسمي للمعرض الذي يقام تحت شعار: "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"؛ لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات في مجال البستنة والاستدامة البيئية، لإلهام المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحّر، من خلال أربعة محاور هي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة.

وزار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وعدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم جناح المملكة؛ حيث كان في استقبالهم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، واستمعوا إلى شرح عن الجناح من المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل؛ حيث استعرض أعمال المبادرات البيئية الخضراء، والإسهامات الفاعلة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى الصديقة للبيئة.

وأوضح "بن دخيّل" أن جناح المملكة يتضمن مناطق رئيسة أبرزها منطقة "طبيعتنا" التي تعكس المناظر والتضاريس الطبيعية في المملكة، وحاضرها الطموح بمنطقة "مبادراتنا" التي تحوي أبرز المبادرات والمشاريع الموجودة على أرض الواقع، ومستقبلها المشرق المستدام ضمن منطقة "ازدهارنا" التي ترتكز على إبراز دور رؤية السعودية 2030م، في تشكيل المستقبل؛ عبر تشجيع الازدهار البيئي، وتعزيز الغطاء النباتي للمملكة، من خلال استعراض أبرز برامجها المتعلقة بالبيئة والاستدامة، بالإضافة إلى وجود منطقة تفاعلية تمنح الزائر تجربة ملهمة عن النظام البيئي، كما اجتذبت الفنون التقليدية والرقصات الفولكلورية المستوحاة من التراث الوطني زوار الجناح.