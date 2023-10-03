شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تقيم مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد انطلاق مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" في الثاني من شهر ربيع الأول الجاري، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، عبر فروعها بمختلف مناطق المملكة، إقامة المبادرة التي تستمر لمدة شهر، وتستهدف منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات. وذلك برعاية وتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

مقرات ومواعيد إقامة المبادرة

وقد أقيمت المبادرة بالمنطقة الشرقية في اليوم الثاني من الشهر، وفي القصيم باليوم الرابع، وفي اليوم السادس عشر بالمدينة المنورة، واليوم تبدأ في مكة المكرمة. حيث تتناول مجموعة من الأنشطة التي تؤكد على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد المباركة.

كما ستقام في الثالث والعشرين بمنطقة تبوك، وفي اليوم الخامس والعشرين بالجوف، وفي الثلاثين من الشهر في الحدود الشمالية، وتختتم في اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر القادم بمنطقة حائل. وتعد هذه المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية، وتهدف إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن ودعوة مرتادي بيوت الله إلى المحافظة على نعمة الأمن والامان