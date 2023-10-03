شكرا لقرائتكم خبر عن 16 جامعة سعودية في انطلاق برنامج "الزمالة المهنية" للتعليم الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، اليوم الثلاثاء، عن بدء برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي لدفعة 2023-2024، بمشاركة 40 عضو هيئة تدريس من 16 جامعة سعودية.

حضر اللقاء رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد العمادة الدكتور محمد الكثيري، ونائب رئيس جامعة توركو في فنلندا الأستاذ الدكتور بيا بورون، ومدير الشراكات الدولية للخدمات التعليمية العالمية السيد آري كوسكي وفريق الخبراء التعليم من جامعة توركو بالإضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المشاركة.

وذكر رئيس الجامعة أن الجامعة تؤمن بأهمية دور عضو هيئة التدريس وأن برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي مستمر، ليعكس ريادة الجامعة في تمكين أعضاء هيئة التدريس مهنياً، كما عبر عن شكره وتقديره للشراكة مع جامعة توركو في فنلندا.

شراكات عالمية

وأكدت نائب رئيس جامعة توركو في فنلندا على أهمية الشراكة القائمة مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في مجالات التطوير الأكاديمي، وأن تطوير أعضاء هيئة التدريس وتجويد ممارسات التعليم والتعلم هدف مشترك تعمل الجامعتين على تحقيقه.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى تنوع المشاركين والذين يمثلون 16 جامعة سعودية هذا العام، مقارنة بـ 11 جامعة سعودية العام الماضي، و 6 جامعات العام الذي قبله.

وذكر عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي بأن البرنامج يحقق مفهوم مجتمع الممارسة لأعضاء هيئة التدريس بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية، مؤكداً على أن تجربة العمادة خلال الأربعة أعوام السابقة كانت مثمرة ورائدة في مجالات التعليم والتعلم الجامعي، حيث تخرج 163 زميل مهني من مختلف برامج الزمالة المهنية التي أشرفت عليها عمادة تطوير التعليم الجامعي.