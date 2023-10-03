شكرا لقرائتكم خبر عن المناطيد الهوائية تحلق في سماء العلا على مدار العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "لحظات العلا" السعودية إطلاق رحلات المناطيد الهوائية في العلا على مدار العام من خلال تجربة "البالون البطل"، حيث توفر التجربة المثيرة إضافةً جديدة للسياحة في المنطقة وتقدم تجارب استثنائية للزوار في سماء العلا.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، تتيح الرحلات التي انطلقت مع بداية هذا الشهر، للضيوف الانطلاق بتجربة "لا مثيل لها مع شروق الشمس، على ارتفاع أربعة آلاف قدم فوق وديان العلا وواحاتها الخضراء ومواقع الآثار الفريدة، فضلاً عن الاستمتاع بمعلومات وقصص عن تاريخ وحضارة المنطقة التي تعود لآلاف السنين، يقدّمها طواقم الرحلة من ذوي الخبرة في مجال التحليق بالمناطيد في مختلف الوجهات حول العالم، بما يوفر تجربة فريدة وفاخرة وآمنة في الوقت نفسه".

وطبقا للوكالة تمثّل رحلات المناطيد الهوائية أحدث الإضافات الفاخرة إلى مجموعة تجارب الوجهة المتنوعة بين أنشطة المغامرات والفنون والتراث والرياضات وسط المناظر الطبيعية الفريدة والأجواء المميزة للمنطقة.

تقدّم العلا مجموعة من العروض السياحية المتنوعة منها تجارب الهبوط من قمم الجبال وتسلق الصخور والزيبلاين وغيرها الكثير، وجولات طائرات الهليكوبتر على مدار العام.

وأشارت إلى أنه بإمكان جميع زوار العلا حجز ركوب المناطيد التي تتناسب مع جميع الأعمار.