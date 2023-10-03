انت الان تتابع بنموّ "58%".. المملكة الثانية عالميًّا في عدد السياح الوافدين خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 2:38 مساءً

أعلنت وزارةُ السياحة عن حصول المملكة على المركز الثاني عالميًّا في نسبة نموّ عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023. وسجّلت المملكةُ نسبةَ نمو قدرها "58%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2019؛ وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر الماضي. وتأتي هذه النتائج كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حقّقتها المملكة في قطاع السياحة، وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي؛ كان آخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي. وبيّن معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقّق دون الدعم غير المسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتابعة والاهتمام الشديدين من قبل سمو ولي العهد. يُذكر أن هذه الإنجازات تعزّز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة؛ حيث يعكس التزايدُ الكبير في عدد السياح الوافدين ثقةَ المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة، ومدى تنوّعها.

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