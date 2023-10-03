شرطة الرياض تطيح بـ 7 أشخاص لمتاجرتهم بقواطع نحاسية وكهربائية مجهولة المصدر

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية و(3) مواطنين؛ لمتاجرتهم بقواطع نحاسية وكهربائية مجهولة المصدر، متخذين من استراحة بمدينة الرياض مكانًا لتخزينها.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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