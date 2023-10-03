شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان.. خدمات إغاثية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته في اليمن والصومال وقيرغيزستان.

ووزع المركز، أمس الأول، 35 طنًا من السلال الغذائية في مدينة لوق بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند في الصومال، استفاد منها 3.000 فرد، ضمن مشروع التدخلات الطارئة المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الفيضانات.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 3.000 كرتون تمر في مديرية شبام بمحافظة حضرموت، استفاد منها 18.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.

البرنامج الطبي في قيرغيزستان

دشَّن المركز، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في قيرغيزستان، والمنفذ خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2023م، بمشاركة 30 متطوعاً، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء البرنامج 4 عمليات قلب مفتوح، و22 عملية قسطرة علاجية تكللت بالنجاح التام.

ويأتي البرنامج امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها المركز في عدد من الدول المحتاجة ؛ لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.