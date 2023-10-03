شكرا لقرائتكم خبر عن بنمو 58%.. المملكة الثانية عالمياً في عدد السياح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة السياحة، عن حصول المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.

وسجلت المملكة نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر المنصرم.

السياحة في المملكة

تأتي النتائج كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان آخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و 28 سبتمبر الماضي.

وبين وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم غير المسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتابعة والاهتمام الشديدين من قبل سمو ولي العهد - حفظهما الله -.

يذكر أن الإنجازات تعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، إذ يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.